Matteo Berrettini si prepara ad Alicante: lavoro con Francesco Passaro, obiettivo ‘testa di serie’ agli Australian Open

Matteo Berrettini, messi in archivio i festeggiamenti per la vittoria di Coppa Davis, è tornato a lavoro. La sede è quella che l’anno scorso aveva scelto Jannik Sinner, ovvero Alicante (Spagna). Approfittando di un contesto ideale per allenarsi, dal punto di vista delle temperature e del meteo, il romano ha dato inizio alla sua post-season, desideroso di andarsi a prendere quelle posizioni in classifica che il suo tennis può valere.

Il romano ha concluso il 2024 da n.34 del ranking ATP, con tre titoli nel massimo circuito internazionale, nonostante i tanti stop per problemi fisici di varia natura. È chiaro che l’obiettivo di queste settimane in terra iberica sarà proprio quella di lavorare con estrema cura e precisione sul proprio fisico per essere pronto alle sfide dell’anno venturo.

Matteo vorrebbe guadagnare punti prima di iniziare gli Australian Open (12-26 gennaio) e poter essere testa di serie dello Slam a Melbourne. Per fare questo sarà al via dell’ATP250 di Brisbane che prenderà il via il 30 dicembre. L’evento in questione rientra in quelli che andranno a definire il quadro dei giocatori nella top-32 per il Major australiano, con scadenza lunedì 6 gennaio 2025.

Attualmente sono 97 i punti che separano Matteo dal n.32, ironia della sorte il suo grande amico Flavio Cobolli. Vedremo se qualcosa cambierà in vista della prima settimana di gennaio, ricordando che a Brisbane ci sarà anche il serbo Novak Djokovic, che avrà un avvicinamento agli Open australiani diverso da quello del 2024. Sui social si trovano gli allenamenti che Berrettini sta svolgendo ad Alicante, insieme all’altro azzurro Francesco Passaro che affronterà le qualificazioni per essere parte del main draw del Major australiano.