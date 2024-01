WTA Auckland 2024: Coco Gauff suona la settima, rimontata Elina Svitolina in finale dopo una lotta epica

Settimo torneo vinto in carriera per Coco Gauff. L’americana, dopo due ore e 35 minuti di finale, riesce a sconfiggere Elina Svitolina per 6-7(4) 6-3 6-3 e a confermare il suo status di figura tra le favorite dei prossimi Australian Open, dove le prime quattro del ranking WTA arrivano col piede sull’acceleratore. Il paradosso è che, pur con il successo, Gauff perderà la terza posizione nella classifica mondiale a vantaggio di Elena Rybakina, dal momento che la kazaka ha vinto a Brisbane, che è un 500.

Primo set già ricco di emozioni: l’USA prova ad andarsene sul 3-1, l’ucraina recupera all’istante e lo stesso succede sul 5-3. Con una variante: due set point a favore di Gauff se ne vanno. In sostanza, dal 5-3 40-15, l’americana si trova costretta a giocare il tie-break, e la qualità fino a quel momento mostrata se ne va di fronte alla spinta di Svitolina, che ha un grande momento per arrivare al 7-2.

Nel secondo parziale, però, reagisce subito bene la campionessa degli US Open, che va subito avanti di un break. Dopo qualche game tutto sommato tranquillo, le due iniziano a scambiarsi occasioni: ne manca una Gauff sul 3-1, due ne perde Svitolina sul 3-2. Poi, sul 4-2, l’USA lotta e strappa ancora la battuta all’avversaria in quello che è l’inizio di una sequenza che porta fino al 6-3.

Il terzo e decisivo set vede alzarsi notevolmente il livello, al netto di un timeout medico chiamato da Svitolina all’inizio (e non è la prima volta nella settimana che lo reclama). L’ucraina regge inizialmente bene, ma col tempo la si vede più affaticata nonostante i colpi restino di qualità. Il tutto va a vantaggio di Gauff, che pesca il break a 15 sul 4-3. Brivido temporaneo quando c’è la palla del controbreak, ma il dritto sbagliato da Svitolina di pochissimo è l’ultimo segnale. L’americana vince e, in sostanza, convince.

Dove le cose per Gauff si mettono bene è soprattutto sulla prima, con il 71,7% di punti vinti contro il 57,6% dell’avversaria. E c’è un altro numero in più. A livello di teenagers, va ricordato che sono solo due quelle che più della diciannovenne di Atlanta hanno vinto in questi anni dal 2000 in poi: Maria Sharapova (15 tornei) e Kim Clijsters (12).

Foto: LaPresse

