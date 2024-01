Sport in tv oggi (lunedì 8 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 8 gennaio, incomincia una nuova interessante settimana di sport con diversi eventi di primo piano che riguardano anche i colori azzurri. Il piatto forte di giornata è rappresentato indubbiamente dal big match tra il Settebello e l’Ungheria, con in palio il primo posto nel girone B ai Campionati Europei di pallanuoto in Croazia.

In evidenza anche il tennis, con la giornata inaugurale dei tabelloni di qualificazione (singolare maschile e femminile) per gli Australian Open 2024. A partire dalla nostra mezzanotte scenderanno in campo ben 11 italiani per inseguire il sogno del main draw a Melbourne. Impegnate nel frattempo al debutto anche Jasmine Paolini ad Adelaide e Lucia Bronzetti a Hobart in preparazione verso il Major aussie.

Da segnalare inoltre la terza tappa della Dakar in Arabia Saudita, oltre al Masters di snooker e all’NBA. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 8 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 8 gennaio

0.00 Tennis, Australian Open: primo turno qualificazioni uomini e donne (in campo complessivamente 11 azzurri al maschile) – Diretta streaming di tutti i match su Eurosport.it e discovery+

0.00 Tennis, ATP Auckland: primo turno – Diretta tv su Cielo (fino alle ore 7), Sky Sport Tennis e Sky Sport 253, live streaming su Cielo TV (fino alle 7), Sky Go, Now e Tennis TV

1.00 Tennis, WTA Hobart: primo turno (5° match dalle ore 2.00 sul centrale Lucia Bronzetti-Lin Zhu) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport 254, live streaming su Sky Go, Now e WTA TV

1.30 Tennis, ATP e WTA Adelaide – primo turno (2° match sul Show Court 1 Jasmine Paolini-Cristina Bucsa) – Diretta tv su Cielo (fino alle ore 7), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251 e Sky Sport 252, live streaming su Cielo TV (fino alle 7), Sky Go, Now, Tennis TV e WTA TV

2.30 Basket, NBA: Golden State Warriors-Toronto Raptors – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

5.10 Dakar: terza tappa Al Duwadimi-Al Salamiya – Nessuna copertura tv/streaming in diretta (sintesi su Eurosport 2 alle 21.00)

14.00 Snooker, Masters: primo turno (O’Sullivan-Ding) – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Sky Go, Now, Eurosport.it, discovery+ e DAZN

16.00 Pallanuoto femminile, Europei: Croazia-Serbia – Diretta streaming su Eurovision Sport

17.00 Pallanuoto, Europei: Georgia-Grecia – Diretta streaming su Eurovision Sport

17.30 Pallanuoto femminile, Europei: Israele-Gran Bretagna – Diretta streaming su Eurovision Sport

17.45 Pallanuoto, Europei: Spagna-Francia – Diretta streaming su Eurovision Sport

19.00 Pallanuoto femminile, Europei: Francia-Germania – Diretta streaming su Eurovision Sport

19.00 Pallanuoto, Europei: Italia-Ungheria – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play ed Eurovision Sport

20.00 Snooker, Masters: primo turno (Williams-Carter) – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Sky Go, Now, Eurosport.it, discovery+ e DAZN

20.15 Pallanuoto, Europei: Montenegro-Croazia – Diretta streaming su Eurovision Sport

20.30 Pallanuoto femminile, Europei: Ungheria-Repubblica Ceca – Diretta streaming su Eurovision Sport

21.15 Calcio, FA Cup: Wigan-Manchester United – Diretta streaming su DAZN

Foto: Lapresse

