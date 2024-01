LIVE Italia-Ungheria, Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA: il Settebello sfida la rinnovata rosa dei campioni del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Italia–Ungheria, terzo e ultimo match del girone B valevole per gli Europei 2024 di pallanuoto, in corso in Croazia. Match importante per il percorso del Settebello nella manifestazione continentale: gli azzurri si troveranno di fronte la formazione campione del mondo che però, in quanto già qualificata ai Giochi, ha deciso di partecipare con una squadra imbottita di giovani promettenti, una sorta di Under 20 che però presenta qualche ottimo sospetto che potrebbe non fare dormire sonni tranquilli al Settebello. Azzurri dunque super favoriti che vogliono assolutamente chiudere a punteggio pieno il raggruppamento.

Gli azzurri hanno nei fatti ipotecato il primo posto nel girone e nei quarti di finale se la vedranno con buona probabilità contro la Serbia. L’incrocio con i magiari non incute particolari timori, perché l’Ungheria si è presentata a Zagabria con tutte le riserve. Di fronte ci sarà una formazione di grande prospettiva ma “leggera” per quelli che sono i ritmi di questo Europeo con tante squadre in grande forma. Rivedremo la vera Ungheria in occasione del Mondiale di Doha ma sarà l’occasione per vedere all’opera alcuni giovani di sicuro avvenire.

L’Italia ha vinto e convinto contro la Grecia nel match più importante del girone preliminare e dunque la squadra di Sandro Campagna vuole proseguire sul percorso intrapreso in questo torneo e provare a risolvere già subito la questione qualificazione olimpica. Per fare questo dovrà arrivare fino in fondo e anche il test odierno può essere importante in questo senso.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE di Italia–Ungheria, terzo e ultimo match del girone B valevole per gli Europei 2024 di pallanuoto, in corso in Croazia, il cui via è programmato per le ore 19.00. Non perdetevi neanche un minuto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto Francesco Pasquale Mesiano / DBM

