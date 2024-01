Sport in tv oggi (lunedì 22 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 22 gennaio, la settimana sportiva comincia con una giornata decisamente interessante in chiave azzurra. A Melbourne scende in campo infatti Jasmine Paolini contro la russa Anna Kalinskaya per gli ottavi di finale degli Australian Open di tennis, con in palio un posto ai quarti e la possibilità di continuare la sua splendida avventura down under.

In Corea del Sud nel frattempo proseguono i Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon, con l’Italia a caccia di nuove medaglie dopo gli ottimi risultati dei primi due giorni. Nel tardo pomeriggio ed in serata ci sarà poi spazio per il calcio nazionale ed internazionale, con i riflettori puntati soprattutto sulla finale della Supercoppa Italiana tra Inter e Napoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 22 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 22 gennaio

0.00 Olimpiadi Invernali Giovanili, terza giornata – Diretta streaming su Olympic Channel, Eurosport.it e discovery+. Clicca qui per il programma completo.

1.00 Tennis, Australian Open: ottavi di finale (4° match sulla John Cain Arena Jasmine Paolini-Anna Kalinskaya) – Diretta tv su Eurosport 1 e 2, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

1.00 Basket, NBA: Houston Rockets-Boston Celtics – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

15.30 Pallamano, Europei: Croazia-Islanda – Diretta streaming su EHF Tv

16.00 Calcio, Coppa d’Asia: Qatar-Cina – Diretta streaming su OneFootball

16.00 Calcio, Coppa d’Asia: Tagikistan-Libano – Diretta streaming su OneFootball

18.00 Pallamano, Europei: Francia-Austria – Diretta streaming su EHF Tv

18.00 Calcio femminile, Serie A: Milan-Como – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play e DAZN

18.00 Calcio, Coppa d’Africa: Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio – Diretta tv su Sportitalia

18.00 Calcio, Coppa d’Africa: Guinea Bissau-Nigeria – Diretta streaming su SoloCalcio

20.00 Calcio, Supercoppa Italiana: Napoli-Inter (finale) – Diretta tv su Canale 5, live streaming su Mediaset Infinity

20.00 Basket femminile, Serie A: Oxygen Roma-Campobasso – Diretta streaming su LBF TV

20.30 Pallamano, Europei: Ungheria-Germania – Diretta streaming su EHF Tv

20.45 Calcio, Premier League: Brighton-Wolves – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, live streaming su Sky Go e Now

20.45 Calcio, Serie C: Benevento-Casertana – Diretta tv su Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go e Now

21.00 Calcio, Liga: Granada-Atletico Madrid – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Coppa d’Africa: Capo Verde-Egitto – Diretta tv su Sportitalia

21.00 Calcio, Coppa d’Africa: Mozambico-Ghana – Diretta streaming su SoloCalcio

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Lunedì 22 gennaio

18:25 Sport2day Speciale Ciclismo con Luca Gregorio.

19:00 TennisMania Speciale Australian Open con Dario Puppo.

19:05 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti.

20:20 Sail2u con Bruna Ferracane: campionessa mondiale windsurfer. Conduce: Stefano Vegliani.

20:30 Salotto Bianco 3a Puntata. In studio LIVE Dario Puppo e Massimiliano Ambesi.

Foto: Lapresse