LIVE Paolini-Kalinskaya, Australian Open 2024 in DIRETTA: l’azzurra vuole continuare a sognare

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale degli Australian Open 2024 tra Jasmine Paolini e la russa Anna Kalinskaya. L’azzurra vuole continuare a sognare contro un’avversaria già battuta nell’unico precedente di Portorose 2021. La vincente della sfida troverà ai quarti di finale una tra la cinese Zheng e la qualificata francese Dodin.

Paolini, ventottenne di Bagni di Lucca, arriva a questo appuntamento con la storia dopo aver superato nell’ordine la russa Shnaider, la tedesca Maria e la sorprendente russa Blinkova. Jasmine non ha lasciato per strada alcun set, dimostrando di aver smaltito le scorie dei lievi problemi fisici accusati in United Cup, e dell’inatteso stop al primo turno contro la spagnola Bucas in quel di Adelaide.

Dal canto suo Kalinskaya, venticinquenne moscovita, si presenta agli ottavi di finale di Melbourne dopo le vittorie in sequenza sull’americana Volynets, sull’olandese Rus e sulla statunitense Stephens. La russa ha perso un set in entrambi gli incontri disputati contro le tenniste made in USA. Numero 75 del ranking WTA, in carriera non ha colto nessun titolo WTA.

L’ottavo di finale tra Jasmine Paolini e la russa Anna Kalinskaya sarà la quarta sulla John Cain Arena e seguirà la sfida maschile tra il polacco Hubert Hurkacz ed il francese Arthur Cazeaux che inizierà non prima delle 5.00 ora italiana. Potrete seguire il match in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e Discovery. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse