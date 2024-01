Speed skating, Ghiotto secondo e Malfatti quinto sui 5000. Lollobrigida sesta nella mass start, Bosa decimo sui 1000

Allo Utah Olympic Oval di Salt Lake City, negli USA, si chiude la quinta tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating: per l’Italia arriva il podio numero 13 della stagione sul circuito maggiore, griffato da Davide Ghiotto, secondo sui 5000 metri con il crono di 6:04.23, nuovo record italiano. L’azzurro cancella il tempo di 6:06.06 fatto segnare da Enrico Fabris il 12 dicembre 2009.

Nei 5000 metri maschili il neerlandese Patrick Roest vince in 6:02.98, precedendo Davide Ghiotto, secondo con il crono di 6:04.23, a 1.25, mentre il canadese Ted-Jan Bloemen è terzo in 6:06.88, a 3.90. Quinto posto per Michele Malfatti, che firma il nuovo primato personale in 6:10.97 (precedente 6:15.06), chiudendo a 7.99. In Division B nella notte italiana saranno in gara Riccardo Lorello ed Andrea Giovannini.

Nella mass start femminile la vittoria va alla canadese Ivanie Blondin con 60 punti, davanti alla neerlandese Irene Schouten, seconda con 43, ed all’altra canadese Valerie Maltais, terza con 20. Sesto posto per Francesca Lollobrigida con 3 punti. In Division B arriva la quinta posizione di Laura Lorenzato con 4 punti.

Nei 1000 metri maschili concede il bis lo statunitense Jordan Stolz, che vince ancora, facendo segnare il crono di 1:06.32, beffando il neerlandese Tim Prins, secondo in 1:06.40, a 0.08, mentre completa il podio il nipponico Tatsuya Shinhama, terzo in 1:06.72, a 0.40. Si classifica decimo David Bosa in 1:07.42, a 1.10. In Division B si registra l’undicesimo posto di Alessio Trentini con il tempo di 1:08.47.

Nella seconda prova sui 1000 metri femminili si impone la padrona di casa statunitense Kimi Goetz, prima in 1:13.08, davanti a due neerlandesi, con Jutta Leerdam seconda in 1:13.27, a 0.09, e Femke Kok terza in 1:13.21, a 0.13. In Division B arriva il 17° posto di Serena Pergher con il nuovo primato personale in 1:17.16 (precedente 1:17.48, fatto segnare due giorni fa in occasione della prima prova).

Nella staffetta mista il successo è della Cina (Sun / Jin) in 2:54.90, che precede la Germania (Dombek / Ostlender), seconda in 2:56.02, a 1.12, e la Corea del Sud (Yang / Lee), terza in 2:56.20, a 1.30. Incappa nella squalifica l’Italia di Daniele Di Stefano e Serena Pergher.

