Speed skating, record italiano di Davide Ghiotto sui 5000! Secondo posto a Salt Lake City, cancellato dopo 14 anni Enrico Fabris

Davide Ghiotto, dopo il terzo posto ottenuto ieri nel team pursuit con Andrea Giovannini e Michele Malfatti, centra la piazza d’onore sui 5000 metri nella quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating. A Salt Lake City, negli Stati Uniti, infatti, sul velocissimo ghiaccio dello Utah Olympic Oval, l’azzurro viene battuto dal neerlandese Patrick Roest, primo in 6:02.98, ma chiude con il crono di 6:04.23, a 1.25, stabilendo il nuovo record italiano. Cancellato il 6:06.06 di Enrico Fabris, datato 12 dicembre 2009, ottenuto sempre a Salt Lake City. Il vecchio personale di Ghiotto, invece, era di 6:07.27.

Il neerlandese Patrick Roest per vincere il confronto diretto con l’azzurro (erano nella stessa batteria, l’ultima) deve centrare a sua volta il record nazionale, fermandosi a 1.42 dal record del mondo dello svedese Nils van der Poel di 6:01.56 stabilito sulla stessa pista il 3 dicembre 2021. Col successo odierno il neerlandese va in testa alla classifica generale delle gare long distances di Coppa del Mondo, nella quale supera Davide Ghiotto per 4 punti, 274 contro 270, ad una sola prova dal termine. Si tratta del tredicesimo podio stagionale dell’Italia in Coppa del Mondo.

Il terzo classificato, il canadese Ted-Jan Bloemen, si ferma a 6:06.88, con un ritardo di 3.90. Alle sue spalle c’è il norvegese Sander Eitrem, quarto in 6:07.73, a 4.75, mentre è quinto Michele Malfatti in 6:10.97, a 7.99, nuovo primato personale (precedente 6:15.06). Con questo piazzamento, inoltre, Malfatti si porta in quarta posizione in classifica generale con 198 punti, alle spalle anche di Bloemen, terzo a quota 231. In Division B nella notte italiana saranno protagonisti altri due azzurri, Riccardo Lorello ed Andrea Giovannini.

ORDINE D’ARRIVO 5000 METRI UOMINI

1 Patrick ROEST MSA NED NED 6.02,98 NR PR SB

2 Davide GHIOTTO M30 ITA ITA 6.04,23 NR PR SB

3 Ted-Jan BLOEMEN M35 CAN CAN 6.06,88 SB

4 Sander EITREM MN3 NOR NOR 6.07,73 PR SB

5 Michele MALFATTI MSA ITA ITA 6.10,97 PR SB

6 Bart SWINGS M30 BEL BEL 6.12,58 SB

7 WU Yu MSA CHN CHN 6.13,09 NR PR SB

8 Hallgeir ENGEBRÅTEN MSA NOR NOR 6.13,51 SB

9 Casey DAWSON MN4 USA USA 6.14,72

10 Sverre Lunde PEDERSEN M30 NOR NOR 6.16,25 SB

11 Seitaro ICHINOHE MSA JPN JPN 6.17,87 SB

12 Sigurd HENRIKSEN MA2 NOR NOR 6.18,57 SB

13 Marcel BOSKER MSA NED NED 6.21,72

14 Riku TSUCHIYA MSA JPN JPN 6.22,61 SB

15 Jordan STOLZ MN1 USA USA 6.25,28

16 Jesse SPEIJERS MN3 NED NED 6.25,48

Foto: LaPresse