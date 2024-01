Speed skating, Davide Ghiotto d’argento sui 5000. Lollobrigida ai piedi del podio sui 1500

La seconda giornata della quarta edizione degli Europei su singole distanze di speed skating, in corso ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, porta in dote all’Italia l’undicesima medaglia nella manifestazione: sul mitico ovale di ghiaccio neerlandese della Thialf Arena, nei 5000 metri Davide Ghiotto conquista l’argento. Sfiora invece il podio Francesca Lollobrigida, che si spinge fino al quarto posto sui 1500, a mezzo secondo dal bronzo.

Nei 5000 metri maschili Davide Ghiotto si ferma ad un secondo dal personale, ma il crono di 6’08″27 vale la medaglia d’argento. L’azzurro si inchina soltanto al padrone di casa neerlandese Patrick Roest, d’oro in 6’05″93, con 2″34 di margine sull’azzurro. Terza posizione per il norvegese Sander Eitrem, di bronzo in 6’09″28, a 3″35. Nella medesima gara arrivano anche la decima piazza di Michele Malfatti in 6:22.30, a 16.37. e l’undicesima posizione di Riccardo Lorello, che firma il personale in 6:24.49 (precedente primato di 6:27.26) e chiude a 18.56.

Nei 1500 metri femminili arriva la tripletta neerlandese ad infrangere i sogni di podio di Francesca Lollobrigida, quarta. Titolo ad Antoinette Rijpma-De Jong in 1:53.48, davanti alle connazionali Marijke Groenewoud, seconda in 1:53.66, a 0.18. e Joy Beune, terza in 1:55.02, a 1.54. Resta giù dal podio per appena 0″52 Francesca Lollobrigida, quarta in 1:55.54, a 2.06, mentre è splendida settima Veronica Luciani, al primato personale in 1:59.47, a 5.99, la quale per la prima volta in carriera abbatte il muro dei due minuti.

Sui 500 metri femminili altra doppietta delle padrone di casa, con Femke Kok d’oro in 37.28, davanti alla connazionale Jutta Leerdam, seconda in 37.70, a 0.42, mentre a negare un’altra tripletta neerlandese è l’austriaca Vanessa Herzog, terza in 37.89, a 0.61. Anche in questo caso arriva però una bella prestazione in casa Italia, grazie al nono posto di Serena Pergher in 38.88, a 1.60 dalla vetta.

Nel team sprint maschile, con l’Italia assente, si impone la Polonia (Kania/Michalski/Żurek) in 1:18.31, davanti alla Norvegia (Kristensen/Magnussen/Lorentzen), seconda in 1:18.81, a 0.50, ed ai Paesi Bassi (Westenbroek/De Boo/Dijs), terzi in 1:20.61, a 2.30. Giù dal podio la Germania (Strübe/Klein/Dombek), quarta in 1:21.27, a 2.96, e la Finlandia (T. Suomalainen/Lehtonen/S. Suomalainen), quinta in 1:22.84, a 4.53.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Speed Skating su OA Sport...