Speed skating, Davide Ghiotto cede ad Eitrem per mezzo secondo: 2° in Coppa del Mondo a Pechino

Non si ripete Davide Ghiotto nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di speed skating: dopo la vittoria di Nagano l’azzurro viene battuto al National Speed Skating Oval di Pechino, in Cina, dal norvegese Sander Eitrem, che lo supera nel confronto diretto. Decima piazza per Michele Malfatti.

Per il 30enne vicentino si tratta del quindicesimo podio individuale sul circuito maggiore: il vincitore della Coppa del Mondo long distances 2023-2024, però, quest’oggi deve inchinarsi al norvegese Sander Eitrem, che lo batte nella sfida andata in scena nell’ultima serie della gara.

Nel lungo duello fianco a fianco tra i due l’azzurro riesce a mettersi davanti all’avversario soltanto al termine del quinto e del settimo giro, e pur restando sempre incollato al norvegese, alla fine deve cedere: per Eitrem arriva il successo con il crono di 6:09.48, mentre Ghiotto chiude alla piazza d’onore in 6:10.04, a 0.56.

A completare il podio di giornata è il neerlandese Beau Snellink, che sale sul gradino più basso in 6:11.68, a 2.20. Decimo posto per Michele Malfatti in 6:18.71, a 9.23. In Division B, invece, Andrea Giovannini è terzo in 6:18.41, mentre Riccardo Lorello chiude sesto in 6:19.21, infine Daniele Di Stefano è 16° in 6:27.79.