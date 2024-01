Speed skating, Davide Ghiotto conquista l’argento sui 5000 agli Europei! Roest imbattibile

La seconda giornata degli Europei 2024 su singole distanze di speed skating ad Heerenveen (Paesi Bassi) riserva all’Italia, sul mitico ovale di ghiaccio neerlandese della Thialf Arena, nella gara dei 5000 metri uomini, la piazza d’onore di Davide Ghiotto, che bissa così l’argento ottenuto ieri nel team pursuit.

In visibilio il pubblico di casa: la gara viene vinta dal neerlandese Patrick Roest, d’oro in 6’05″93, il quale sfiora il record della pista, da lui stesso detenuto in 6’04″36, battendo nello scontro diretto in batteria Davide Ghiotto, che paga 2″34 all’arrivo, ma con 6’08″27 arriva a 1″00 dal personale di 6’07″27 e si prende l’argento.

Terza posizione per il norvegese Sander Eitrem, di bronzo in 6’09″28, a 3″35 dal titolo e ad 1″01 dall’argento di Ghiotto. Molto più staccato il resto della concorrenza: quarta piazza per l’altro neerlandese Chris Huizinga, al personale in 6’13″59, a 7″66 dall’oro.

Si sale oltre i 10″ di ritardo a partire dal quinto posto del belga Bart Swings in 6:16.25, a 10.32, di poco davanti al norvegese Sverre Lunde Pedersen, sesto in 6:16.37 a 10.44, mentre è settimo il transalpino Timothy Loubineaud in 6:16.61, a 10.68.

Ottava piazza per il terzo neerlandese in gara, Marcel Bosker, che chiude in 6:18.75, a 12.82, davanti al terzo norvegese, Kristian Gamme Ulekleiv, nono in 6:20.72, a 14.79. Decima piazza per Michele Malfatti, anch’egli d’argento ieri nel team pursuit, in 6:22.30, a 16.37.

Ottima prestazione anche per Riccardo Lorello, undicesimo col personale in 6:24.49, il quale lima quasi tre secondi al precedente primato di 6:27.26 e chiude a 18.56. Per l’Italia si tratta dell’undicesima medaglia della storia agli Europei su singole distanze.

