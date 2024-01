Skicross, Coppa del Mondo: Deromedis undicesimo nella prima qualificazione a Nakiska

Buona la prima per Simone Deromedis. La punta di diamante della Nazionale italiana di skicross ha centrato l’undicesima piazza nella prima qualificazione valida per la quinta tappa di Coppa del Mondo 2023-2024, in scena questa settimana sulle nevi canadesi di Nakiska.

Una prova diesel quella dell’azzurro che, dopo non aver brillato particolarmente nei primi due settori, ha acquisito molta velocità nella parte finale del tracciato, segnando il secondo miglior tempo nel terzo intermedio chiudendo con il tempo di 1:02:45, con un gap di +0.50 rispetto al leader Florian Wilmsmann, velocissimo in 1:01:96 davanti ai due austriaci Tristan Takats (+0.18) ed Adam Kappacher (+0.20).

Bene anche Federico Tomasoni, il quale ha chiuso la qualifica accomodandosi in ventesima posizione con un ritardo di +0.82 sulla vetta. Dentro per un soffio Davide Cazzaniga, trentunesimo con +1.40. Nulla da fare invece per Yanick Gunsch, trentatreesimo a +1.57, Dominik Zuech, trentaseiesimo con +1.69 ed Edoardo Zorzi, trentasettesimo a +1.69.

In campo femminile tutto facile per Sandra Naeslund, dominatrice totale con un crono di +1:04.88. Il fenomeno svedese ha rifilato una differenza di +0.41 alla padrona di casa Hannah Schmidt, seconda precedendo Marielle Thompson. Domani, venerdì 19 gennaio, si disputeranno le seconde qualifiche, valide per la gara-2.

