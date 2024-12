Skicross, qualifiche rinviate a Val Thorens: cos’è successo in Coppa del Mondo e come cambia il programma

Un problema in pista prima del salto finale ha impedito la regolare disputa delle prime qualificazioni di skicross a Val Thorens, sede della tappa d’apertura della Coppa del Mondo per quanto riguarda questa disciplina dello sci freestyle. Sulle nevi francesi non è dunque potuto andare in scena il turno preliminare che avrebbe determinato il tabellone della fase a eliminazione diretta.

Tutto è stato così slittato a mercoledì 11 dicembre: alle ore 11.15 si svolgerà la sessione annullata oggi, mentre alle ore 13.15 si disputerà un altro turno di qualificazioni già previsto. I risultati delle qualifiche mattutine determineranno il tabellone della gara di giovedì 12 dicembre (ore 14.00), mentre quelli del pomeriggio definiranno gli accoppiamenti della gara di venerdì 13 dicembre (ore 12.30).

L’Italia si affiderà soprattutto a Simone Deromedis, Campione del Mondo desideroso di salire subito sul podio nel primo appuntamento stagionale. Il trentino sarà affiancato da Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Yanick Gunsch e Federico Tomasoni, mentre tra le donne gareggerà Jole Galli, al ritorno sul massimo circuito internazionale itinerante dopo l’infortunio.

NUOVO PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SKICROSS A VAL THORENS

Mercoledì 11 dicembre

Ore 11.15 Qualificazioni 1

Ore 13.15 Qualificazioni 2

Giovedì 12 dicembre

Ore 14.00 Gara-1

Venerdì 13 dicembre

Ore 12.30 Gara-2