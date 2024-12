LIVE Skicross, Val Thorens 2024 in DIRETTA: inizia la stagione di Deromedis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima gara stagionale della Coppa del Mondo di sci freestyle, specialità skicross, 2024/2025. Sulle nevi di Val Thorens (Francia) inizia lo spettacolo con la gara maschile e quella femminile in cui non mancheranno interpreti azzurri.

Occhi puntati su Simone Deromedis, che ha ben impressionato nelle due run di qualifica. Per l’Italia promossi anche Federico Tomasoni, Dominik Zuech e Yannick Gunsch. Buone impressioni anche dal tedesco Florian Wilmsmann e dal canadese Kevin Drury, che proveranno ad agguantare quantomeno il podio. Inizierà inoltre la difesa del titolo per lo straordinario svedese David Mobaarg-

In campo femminile ottimo rientro per Jole Galli, che ha dimostrato brillantezza nelle qualificazioni dominate manco a dirlo dalla svedese Sandra Naeslund dinanzi alla canadese India Sherret ed alla svizzera Fanny Smith. Marielle Thompson, vincitrice della sfera di cristallo nella passata stagione, ha spinto in Q2 strappando il terzo crono.

La prima gara stagionale della Coppa del Mondo di sci freestyle, specialità skicross, inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!