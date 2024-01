Sci di fondo oggi in tv, calendario staffette Oberhof 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

In un’affollatissima mattina di sport invernali e non solo, anche lo sci di fondo chiede di ritagliarsi il proprio spazio. A Oberhof si completa il weekend tedesco con le due staffette, giunte al termine di giorni quantomeno particolari nella disciplina.

Già il fatto che Johannes Hoesflot Klaebo non solo non abbia vinto, ma si sia dovuto fermare in semifinale, ha dell’epocale. Ciò che epocale non è, invece, riguarda i risultati finali: poker norvegese al maschile, tripletta svedese al femminile. I valori in campo saranno questi. Ma, in chiave uomini, occhio all’Italia, che oltre a un Federico Pellegrino da battaglia ha mostrato anche un molto positivo Elia Barp.

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà oggi a Oberhof con le staffette. Sarà possibile seguire le gare odierne solo in diretta streaming su Discovery+, eurosport.it e RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO OBERHOF 2024

Domenica 20 gennaio

Ore 10:50 Staffetta 4×7.5 km TC/TL femminile

Ore 13:10 Staffetta 4×7.5 km TC/TL maschile

Diretta tv: non prevista (differite RaiSport dalle 22:40)

Diretta streaming: Discovery+, eurosport.it, RaiPlay 2

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIA: LE STAFFETTE

UOMINI

Italia I: Dietmar Noeckler, Elia Barp, Simone Daprà, Federico Pellegrino

Italia II: Giandomenico Salvadori, Alessandro Chiocchetti, Davide Graz, Simone Mocellini

DONNE

Italia: Anna Comarella, Caterina Ganz, Francesca Franchi, Martina Di Centa

