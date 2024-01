Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Soddisfatto di questa gara, gestito meglio il vento rispetto a ieri”

Federico Pellegrino si è piazzato in quinta posizione in occasione della 20 chilometri in tecnica classica con partenza in linea di Oberhof, evento valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo.

Una prova solida per il valdostano, abile a mantenersi ad alti livellii piazzandosi alle spalle del poker norvegese firmato da Erik Valnes, vincitore davanti ai connazionali Martin Loewstroem Nyenget, secondo, Paal Golberg, terzo, e Mattis Stenshagen, quarto.

Una volta terminata la prova, l’azzurro ha commentato quanto fatto: “Sono veramente molto soddisfatto di questa gara, avevo ottimi materiale – ha detto Federico Pellegrino ai canali federali – Già nella sprint di venerdì ho capito che la condizione era buona e a differenza di ieri ho gestito meglio la situazione del vento, restando più coperto.

Pellegrino ha quindi continuato lodando il compagno Elia Barp, piazzatosi al decimo posto: “Certo il podio sarebbe stato un altro discorso, ma va bene così. E mi piace sottolineare la grande prestazione di Elia Barp che ha raccolto un ottimo decimo posto, anche perchè la competitività oggi era davvero alta”.

