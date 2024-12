Sci di fondo, Nicole Monsorno settima nella sprint tl di Davos! Vittoria della svedese Jonna Sundling

La sprint individuale femminile in tecnica libera della tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo in corso a Davos, in Svizzera, vede il settimo posto di Nicole Monsorno, fermatasi a 0″45 dall’ingresso in finale, nella quale la vittoria va alla svedese Jonna Sundling. Escono ai quarti le altre azzurre, con Federica Cassol 15ma e Caterina Ganz 24ma.

In finale domina la svedese Jonna Sundling, che dopo aver vinto le qualificazioni ed entrambi i turni precedenti, si impone per distacco in 2’44″90, mettendo in riga tre norvegesi, ovvero Mathilde Myhrvold, seconda a 2″33, Julie Myhre, terza a 2″72, e Lotta Udnes Weng, quarta a 2″85.

In semifinale si ferma a 0″45 dal passaggio all’ultimo atto Nicole Monsorno, che chiude terza nella seconda serie, la più lenta delle due, e termina al settimo posto assoluto. I due tempi di ripescaggio, infatti, arrivano dalla prima serie, dalla quale in quattro approdano in finale.

Nei quarti di finale passa il turno Nicole Monsorno, che entra tra le migliori dodici grazie al secondo posto nella quarta serie, mentre escono di scena Federica Cassol, terza nella prima batteria e 15ma assoluta, e Caterina Ganz, quinta nella seconda serie e 24ma complessiva.