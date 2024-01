Sci di fondo: nella sprint di Goms quattro italiani avanzano, Pellegrino tra loro. Nessun’azzurra qualificata

Si sono appena concluse le qualificazioni della sprint a tecnica libera di Goms, in Svizzera. Indicazioni contrastanti per quanto riguarda il settore azzurro, anche se la tendenza è più negativa che positiva. Andiamo però con ordine per elencare quanto accaduto.

Tra gli uomini monumentale performance del francese Lucas Chanavat, che in 2’34″03 si concede il lusso di dare due secondi a Johannes Hoesflot Klaebo. Dietro il fenomeno norvegese l’americano Ben Ogden, poi ancora Norvegia con Haavard Solaas Taugboel a 3″29. Quinto e sesto gli svizzeri Janik Riebli e Valerio Grond a 3″70 e 4″35. Settima posizione per il norvegese Erik Valnes a 4″96, poi l’ulteriore USA James Clinton Schoonmaker a 5″44. Lo svedese Edvin Anger è nono a 5″62, decimo il tedesco Jan Stoelben a 5″91.

In casa Italia sono quattro gli azzurri ad accedere alla fase a eliminazione diretta. Michael Hellweger è 22° a 8″23, precedendo di due centesimi Federico Pellegrino che è 24°. Sorprende, ed è 28°, Riccardo Bernardi a 8″58, proprio davanti a Simone Mocellini che chiude a 8″72, penultimo dei qualificati. Niente da fare per Davide Graz ed Elia Barp: l’uno è 39° a 10″68, l’altro è 43° a 11″19.

In campo femminile, ci sono cinque svedesi nelle prime sei: Jonna Sundling comanda in 2’59″09, seguono Linn Svahn a 24 centesimi, Emma Ribom a 4″98 e Frida Karlsson a 5″23. Davanti a Johanna Haeggstroem (a 6″38) c’è la tedesca Victoria Carl, quinta a 5″57. Settima la svizzera Nadine Faehndrich a 6″89 davanti alla sesta svedese nelle 10, Maja Dahlqvist, a 7″07. Nona l’americana Jessie Diggins, pettorale giallo, a 7″64, decima l’altra tedesca Lena Keck a 8″11. Nessuna azzurra entra nelle prime 30. In particolare, Federica Cassol è 34a a 12″54, Federica Sanfilippo 35a a 13″15, Nicole Monsorno 39a a 13″81.

