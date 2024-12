Sci di fondo, Amundsen vince la 20 km skiathlon di Lillehammer e rafforza il pettorale giallo. Paolo Ventura 29°

Nella 20 km skiathlon di Lillehammer, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo, si assiste allo show dei padroni di casa norvegesi, che occupano le prime quattro caselle dell’ordine d’arrivo della gara vinta da Harald Østberg Amundsen davanti ai connazionali Jan Thomas Jenssen, Martin Loewstroem Nyenget e Simen Hegstad Krueger. In casa Italia vanno a punti Paolo Ventura, 29°, e Simone Daprà, 35°, mentre sceglie di non partire Davide Graz.

Nella prima parte di gara in tecnica classica sono i norvegesi a fare l’andatura, assottigliando rapidamente il gruppone degli 80 atleti in partenza, anche se al primo intermedio con punti bonus validi per la Coppa del Mondo, dopo 7.1 km, a passare in testa è il finlandese Iivo Niskanen, il quale incamera 15 punti, relegando Johannes Hoesflot Klaebo in seconda posizione, con 12, ed il leader della generale Harald Østberg Amundsen, terzo, che ne guadagna 10.

La situazione non cambia molto nella seconda metà di gara, con la tecnica libera che vede sempre lo squadrone norvegese a dettare il ritmo: al secondo intermedio con punti bonus, dopo 16.3 km a passare in testa è il norvegese Simen Hegstad Krueger, che anticipa il transalpino Hugo Lapalus e l’altro norvegese Martin Loewstroem Nyenget, mentre il gruppetto di testa continua a sfilacciarsi.

Arrivano in sette a giocarsi la vittoria finale e la volata è molto concitata: serve il fotofinish per assegnare il successo al norvegese Harald Østberg Amundsen, il quale beffa il connazionale Jan Thomas Jenssen, e lo va a precedere nonostante i due vengano accreditati dello stesso tempo al decimo, con 49’20″8. Terza piazza per Martin Loewstroem Nyenget, bruciato per 0″2, mentre resta giù dal podio Simen Hegstad Krueger, quarto con un distacco di 0″5.

In casa Italia vanno a punti sia Paolo Ventura, 29° a 1’50″0, che Simone Daprà, 35° a 2’20″7, mentre non parte Davide Graz. Con il successo odierno Harald Østberg Amundsen rafforza la propria leadership sia in classifica generale che nella graduatoria riservata alle prove distance.