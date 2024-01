LIVE Sci di fondo, Sprint Goms 2024 in DIRETTA: Federico Pellegrino a caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera in programma a Goms (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024. Si disputano oggi le prime due gare individuali della tappa di Goms che prevede una sprint a tecnica libera oggi, sabato due 20 km a tecnica classica e una doppia 20 km mass start domenica. Nonostante sulle piste del comprensorio posto al confine con il Piemonte si siano disputate solamente tre gare di primo livello, compresa una staffetta, si registrano due vittorie italiane, entrambe datate 1993. Il 9 gennaio Marco Albarello trionfò nella 15 km a tecnica classica, mentre il giorno dopo il quartetto composto dal valdostano stesso, da Fulvio Valbusa, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner si impose in staffetta.

Nelle due sprint il cliché è sempre lo stesso. Per la gara maschile i grandi favoriti sono i norvegesi, che hanno piazzato tantissimi atleti nelle prime posizioni nelle prime gare in stagione e sulla neve scandinava, che hanno vinto il Tour de ski con Amundsen, che ne frattempo ha donato una parte dei proventi in borse di studio, e vorranno essere ancora più protagonisti del solito con Johannes Hoesfjot Klaebo (che rientra dopo aver saltato il Tour de Ski) ed Erik Valnes super favoriti per la gara odierna, assieme al francese Lucas Chanavat, dominatore delle due gare sprint del Tour de Ski. In campo femminile, invece, è atteso il solito dominio svedese anche se le statunitensi, in particolare Diggins, e le norvegesi, con Skistad su tutte, possono tentare di rovinare la festa in particolare a Ribom, Sundling e Svahn, fin qui dominatrici delle sprint e capaci di piazzare la tripletta anche a Oberhof la scorsa settimana ma a tecnica classica.

L’Italia si presenterà all’appuntamento nel Canton Vallese dopo gli ottimi segnali arrivati a Oberhof, dove Federico Pellegrino e compagni sono stati validi protagonisti: il secondo posto con la staffetta titolare e la quarta piazza con la seconda formazione, accompagnati dalla quinta posizione dello stesso valdostano e dalla decima di Elia Marp nella mass start, fanno ben sperare. Federico Pellegrino guiderà una Nazionale composta da ben quindici elementi. Spicca il rientro di Francesco De Fabiani (si era ritirato durante il Tour de Ski), mentre Riccardo Bernardi farà il proprio debutto nel massimo circuito internazionale itinerante. In rosa anche Elia Marp, Simone Mocellini, Davide Graz, Paolo Ventura, Simone Daprà, Michael Hellweger. Nel settore femminile, invece, spazio a Caterina Ganz, Martina Di Centa, Federica Cassol, Nicole Monsorno, Francesca Franchi, Anna Comarella e Federica Sanfilippo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera in programma a Goms (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 13.00 con le qualificazioni. Dalle 15.30 la fase finale. Buon divertimento!

Foto Lapresse