Rugby, Giacomo Nicotera a fine stagione si trasferirà dal Benetton allo Stade Français

Il tallonatore della Nazionale italiana e del Benetton Rugby, Giacomo Nicotera, a fine stagione passerà allo Stade Francais: a partire dal prossimo anno, dunque, l’azzurro, che vanta 18 presenze in azzurro ed ha preso parte agli ultimi Mondiali, saluterà i trevigiani.

Per il club parigino il 27enne andrà a compensare la partenza, prevista a fine stagione, di Mickaël Ivaldi, 33enne, col contratto in scadenza a giugno 2024: il tallonatore dovrebbe comunque restare in Francia, in quanto dovrebbe accasarsi al Tolone.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, Nicotera dovrà giocarsi il posto da titolare con gli altri due tallonatori del club parigino, ovvero il 30enne Laurent Panis ed il 21enne Mamoudou Meïté, anche loro in scadenza di contratto nel giugno 2024, ma che dovrebbero invece rinnovare l’accordo con il club transalpino.

Foto: LiveMedia/Alfio Guarise

