Calendario rugby 2024: le date, il programma, Sei Nazioni e Test Match

Nel 2024 per il rugby a 15 a livello di Nazionali l’appuntamento clou della prima parte di stagione sarà quello con il Sei Nazioni, maschile ed Under 20 tra febbraio e metà marzo, e femminile tra fine marzo e fine aprile, mentre per le Summer Nations Series l’Italia si recherà in Canada e Stati Uniti, infine per le Autumn Nations Series giocherà in casa contro Argentina e Nuova Zelanda.

Per quanto riguarda la stagione a livello di club i principali appuntamenti saranno le finali delle Coppe europee del 24 e 25 maggio, e quella del 22 giugno dello United Rugby Championship. In Italia le Finali Scudetto della Serie A élite, maschile e femminile, si disputeranno nel fine settimana del 25 e 26 maggio.

CALENDARIO RUGBY 2024

02 febbraio-15 marzo Sei Nazioni Under 20

02 febbraio-16 marzo Sei Nazioni maschile

23 marzo-27 aprile Sei Nazioni femminile

12 maggio Serie A Élite Cup maschile (ultima partita girone all’italiana ed assegnazione titolo)

24 maggio Challenge Cup – Finale

25 maggio Champions Cup – Finale

25 o 26 maggio Serie A élite maschile – Finale Scudetto

25 o 26 maggio Serie A élite femminile – Finale Scudetto

22 giugno United Rugby Championship – Finale

Giugno-Luglio (date precise da definire) Coppa del Mondo Under 20

Luglio (data precisa da definire) Summer Nations Series – Canada-Italia

Agosto (data precisa da definire) Summer Nations Series – USA-Italia

10 agosto-28 settembre The Rugby Championship

Ottobre-Novembre (date precise da definire) WXV 1 – WXV 2 (con l’Italia) – WXV 3

09 novembre Autumn Nations Series – Italia-Argentina

16 novembre Autumn Nations Series – Italia-Tier 2 (avversaria da definire)

Novembre (data precisa da definire) Autumn Nations Series – Italia-Nuova Zelanda

Foto: LiveMedia/Malcolm Mackenzie/DPPI

Leggi tutte le notizie di Rugby su OA Sport...