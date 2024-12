Darren Cahill raggiunge Jannik Sinner a Dubai: tanto lavoro sul fisico e le variazioni nella post-season

Missione “Australian Open-Stagione 2025”. Jannik Sinner è a lavoro a Dubai nella sua post-season. L’altoatesino (n.1 del mondo), dopo aver chiuso la sua annata in maniera trionfale e preso parte ai SuperTennis Awards e al GP d’Abu Dhabi di F1 per il suo rapporto commerciale con il Circus, è tornato a fare quello che gli riesce meglio: giocare a tennis.

Una preparazione in cui ci si sta concentrando su due aspetti in particolare: il fisico e le variazioni. Lo stesso Sinner ha più volte raccontato quest’anno come gli aspetti legati al suo fondo atletico vadano migliorati e a questo proposito il fatto di avere un bilancio negativo nei match conclusi al quinto set è sicuramente un aspetto da circoletto rosso nella testa del pusterese. Attualmente, nei 15 incontri in questione, Sinner ne ha vinti 6 e persi 9 ed è una tendenza da cambiare.

MATCH DISPUTATI DA JANNIK SINNER E FINITI AL QUINTO SET

Wimbledon 2024 (5)Daniil Medvedev [RUS] b. (1)Sinner 6-7(7) 6-4 7-6(4) 2-6 6-3

Roland Garros 2024 (3)Carlos Alcaraz [ESP] b. (2)Sinner 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3

Australian Open 2024 (4)Sinner b. (3)Daniil Medvedev [RUS] 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3

US Open Hard 2023 (12)Alexander Zverev [GER] b. (6)Sinner 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3

Roland Garros 2023 Daniel Altmaier [GER] b. (8)Sinner 6-7(0) 7-6(7) 1-6 7-6(4) 7-5

Australian Open 2023 (3)Stefanos Tsitsipas [GRE] b. (15)Sinner 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3

Australian Open 2023 (15)Sinner b. Marton Fucsovics [HUN] 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0

US Open 2022 (3)Carlos Alcaraz [ESP] b. (11)Sinner 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3

US Open 2022 (11)Sinner b. Ilya Ivashka [BLR] 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3

US Open 2022 (11)Sinner b. Daniel Altmaier [GER] 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1

Wimbledon 2022 (1)Novak Djokovic [SRB] b. (10)Sinner 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2

US Open 2021 (13)Sinner b. (17)Gael Monfils [FRA] 7-6(1) 6-2 4-6 4-6 6-4

Roland Garros 2021 (18)Sinner b. Pierre Hugues Herbert [FRA] 6-1 4-6 6-7(4) 7-5 6-4

Australian Open 2021 (11)Denis Shapovalov [CAN] b. Sinner 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4

US Open 2020 (11)Karen Khachanov [RUS] b. Sinner 3-6 6-7(7) 6-2 6-0 7-6(4)

Altro punto all’ordine del giorno o delle tre settimane di Dubai sono i cambi di ritmo. C’è la necessità di diventare un tennista più imprevedibile, specialmente in sfide equilibrate. Viene in mente il modo in cui Sinner abbia giocato il tie-break del primo set della finale di Coppa Davis contro l’olandese Tallon Griekspoor. La scelta di giocare delle palle corte, nei momenti topici, è tra gli aspetti che l’altoatesino sta sviluppando maggiormente.

Nei video che sono presenti sui social, si nota come si stia insistendo sull’uso sempre più frequente del back di rovescio, magari anche per mettere dentro una palla corta in grado di sorprendere l’avversario dal lato sinistro del campo. In altre parole, si lavora sui dettagli per essere pronto allo Slam di Melbourne, previsto dal 12 al 26 gennaio.

Si è unito allo staff anche Darren Cahill. Il super coach australiano, che solitamente attende nella terra dei canguri Jannik, ha deciso di raggiungerlo nella post-season. Probabilmente, un modo per seguire da vicino il suo pupillo e supportarlo dal punto di vista mentale. Da ricordare, infatti, come e quanto la questione “Clostebol” sia aperta e possa incidere negativamente.

STORIE SU INSTAGRAM DI DARREN CAHILL

VIDEO ALLENAMENTI JANNIK SINNER

Il n. 1 è tornato in campo 1️⃣ Primi allenamenti a Dubai per Jannik Sinner in vista del 2025 ✨️ ( IG marasantangelo) pic.twitter.com/ranByZJodw — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) December 10, 2024