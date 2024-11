Pattinaggio artistico: straordinaria Lara Naki Gutmann! L’azzurra terza al Finlandia Trophy

16 novembre 2024. Si fa la storia del pattinaggio italiano in quel di Helsinki, città che sta ospitando questo weekend il Finlandia Trophy, quinto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico. Dopo sette anni di digiuno infatti il movimento azzurro femminile torna sul podio della competizione itinerante. E il merito è tutto di una straordinaria Lara Naki Gutmann, terza classificata sbriciolando il proprio primato personale.

Una gara eccezionale per la trentina, scesa in pista con la pressione a livello massimo, complice le grandi prestazioni delle avversarie dirette concorrenti per la top 3. Ma qualcosa è cambiato nell’allieva di Gabriele Minchio, molto più combattiva e soprattutto sicura dei propri mezzi, come certifica un layout portato a casa in totale scioltezza, in cui ha messo sul piatto buona qualità in alcuni elementi e soprattutto una dimestichezza nelle componenti del programma finalmente premiate dalla giuria.

L’atleta di Rovereto ha aperto la performance confezionando la bella combinazione acchiappa punti triplo lutz/euler/triplo salchow, proseguendo poi con triplo toeloop/doppio axel e con il triplo flip, ben salvato all’arrivo. Presentando poi un altro doppio axel, il triplo lutz e il triplo loop in zona bonus l’azzurra ha letteralmente sfiorato la vittoria raccogliendo 131.43 (67.76, 63.67) per 198.49, nuovo primato personale vertiginosamente vicino alla soglia dei 200 punti.

La portata dell’impresa di Gutmann si sintetizza nel totale della vincitrice giapponese Hana Yoshida, la quale ha vinto con meno di un punto di margine, ovvero 134.38 (70.85, 64.53) per 199.46 non brillando particolarmente a livello qualitativo. Il contrario di Rino Matsuike, seconda con 134.38 (70.85, 64.53) per 199.20 grazie ad una bella rimonta dal quarto al secondo posto. La giapponese, autrice del miglior libero di giornata, ha preso il largo con un free program pulito, impreziosito da due doppi axel e sei salti tripli, tra cui spicca la catena triplo lutz/triplo toeloop/doppio toeloop.

In virtù del risultato odierno, Hana Yoshida ha matematicamente raggiunto le finali di Grenoble raggiungendo Kaori Sakamoto e Wakaba Higuchi.