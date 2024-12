Pattinaggio artistico: a Varese i Campionati Italiani 2024. C’è un’assenza importante

La stagione 2024-2025 di pattinaggio artistico sta per vivere il suo primo, importantissimo, momento clou. Questa settimana si svolgeranno infatti in quel di Grenoble le Finali del circuito ISU Grand Prix 2024-2025, competizione che poi spalancherà le porte alla lunga trafila dei Campionati Nazionali, evento che anticipa le competizioni più prestigiose dell’annata sportiva. Per ciò che concerne l’Italia, gli Assoluti andranno in scena presso l’Acinque Ice Arena di Varese dal 19 al 21 dicembre. Tanti, se non tantissimi i temi caldi.

Non mancherà infatti lo spettacolo sul ghiaccio lombardo, considerato l’alto livello in tutte e quattro le specialità della categoria Senior. In campo maschile assisteremo ad esempio ad una vera lotta tra titani, visto il coinvolgimento di Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Gabriele Frangipani, Nikolaj Memola e Corey Circelli, con alla finestra Matteo Nalbone e Raffaele Francesco Zich. Atleti di pregevole fattura, pronti a sfidarsi in un confronto dall’epilogo incerto, anche se visto quanto mostrato fino a questo momento l’altoatesino parte con i favori del pronostico.

Discorso speculare nella prova femminile, dove i riflettori saranno puntati sulla grande Lara Naki Gutmann, reduce da un exploit clamoroso in termini di punti, su Anna Pezzetta (altra salita vistosamente di colpi), senza dimenticare profili come quello di Sarina Joos e Marina Piredda.

Più scarna la prova delle coppie d’artistico che, purtroppo, dovrà fare a meno di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, il cui nome non compare nella lista degli iscritti. Lo spettacolo sarà comunque garantito quindi da Sara Conti-Niccolò Macii, i quali si misureranno ovviamente con Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

Nella danza attenzione alle gerarchie. Perché tolti chiaramente i veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri e Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, sarà interessante captare il feedback di altri binomi in crescita come Leia Dozzi-Pietro Papetti e Giulia Isabella Paolini-Andrea Tuba.