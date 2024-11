Pattinaggio artistico: raffica di defezioni per la Golden Spin. Out anche Ghilardi-Ambrosini

Come da tradizione arriva la classica cascata di cancellazioni per la Golden Spin 2024, appuntamento che chiude il circuito ISU Challenger Series 2024-2025 di pattinaggio artistico in scena a Zagabria nella stesso weekend delle Finali Grand Prix. Ad una settimana esatta dall’evento la Federazione Internazionale ha comunicato il lungo elenco di rinunciatari, tra cui figurano anche diversi esponenti della Nazionale italiana.

Assenza forzata per Daniel Grassl, il quale sarà della partita in quel di Grenoble dopo aver staccato il pass per l’ultimo atto della competizione itinerante grazie al secondo posto dell’NHK Trophy e al terzo del Finlandia Trophy. L’allievo di Edoardo De Bernardis sarà quindi sostituito da Matteo Nalbone, in gara con Matteo Rizzo e Nikolaj Memola, regolarmente iscritti. Niente Zagabria anche per il kazako Mikhail Shaidorov, chiamato a sostituire Adam Siao Hi, Fa in Francia.

Attenzione poi alla prova delle coppie d’artistico, segmento che si svolgerà nell’assenza degli azzurri, considerato l’impegno alle Finali di Sara Conti-Niccolò Macii e il forfait non solo di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, ma anche di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, il cui nome attualmente non risulta neanche nell’elenco dei Campionati Italiani di Varese previsti dal 19 al 21 dicembre.

Defezioni anche in campo femminile, visto la rinuncia di Sarina Joos e di Chiara Minighini. A rappresentare la formazione tricolore ci saranno dunque Elena Agostinelli e Carlotta Maria Gardini, alle prese con una gara molto competitiva dove si scontreranno, tra le altre, con le due atlete del Belgio Loena Hendrickx (debutto stagionale per lei) e Nina Pinzarrone oltre che con la sudcoreana Seoyoung Kim.