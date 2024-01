Pallanuoto femminile, le avversarie dell’Italia per gli ultimi due pass olimpici: sarà corsa a tre?

Ai Mondiali 2024 di pallanuoto femminile in programma a Doha, in Qatar , da domenica 4 a venerdì 16 febbraio, saranno messi in palio gli ultimi due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: il Setterosa avrà dunque un’ultima occasione per andare ai Giochi.

Sono otto i Paesi già qualificati, tutti presenti alla rassegna iridata, ovvero Francia, Paesi Bassi, Spagna, Australia, Cina, Stati Uniti, Sudafrica e Grecia. In Qatar saranno dunque otto le Nazionali in corsa per i due pass a disposizione, ovvero Italia, Ungheria, Kazakistan, Singapore, Canada, Brasile, Nuova Zelanda e Gran Bretagna.

Sulla carta, dunque, le Nazionali che paiono maggiormente accreditate per ottenere i pass olimpici saranno due tra Italia, Ungheria e Canada, con azzurre e nordamericane che sono inserite nel medesimo girone eliminatorio. In seconda fila Brasile e Nuova Zelanda, nessuna velleità per Kazakistan, Singapore e Gran Bretagna.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI ALLE OLIMPIADI

Mondiali 2024 a Doha (Qatar), 4-16 febbraio: 2 pass in palio per le donne.

NAZIONALI GIA’ QUALIFICATE ALLE OLIMPIADI

Francia, Paesi Bassi, Spagna, Australia, Cina, Stati Uniti, Sudafrica, Grecia.

NAZIONALI IN LOTTA PER I DUE PASS OLIMPICI AI MONDIALI DI DOHA

Italia, Ungheria, Kazakistan, Singapore, Canada, Brasile, Nuova Zelanda, Gran Bretagna.

Foto: Andrea Masini/DBM