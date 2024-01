Pallanuoto femminile, Carlo Silipo: “Dobbiamo lavorare ancora più duramente per raggiungere il pass olimpico”

La Grecia vince lo scontro diretto per la medaglia di bronzo e per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: il Setterosa ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, cede nella finale per il terzo posto degli Europei 2024 di pallanuoto femminile alla formazione ellenica, che si impone per 7-6, stesso score con cui le azzurre avevano ceduto in semifinale alle padrone di casa.

Al termine della gara parla ai microfoni di Rai Sport il CT dell’Italia, Carlo Silipo: “E’ stato un avvio di grande paura, di grande tensione, la posta in palio era talmente alta che abbiamo avuto bisogno di un po’ troppo tempo per entrare in partita, però alla fine se vado a vedere il bilancio della partita, quel gol di differenza sono quei due gol che abbiamo preso al centro ed una disattenzione difensiva in cui non si sono capiti i nostri due difensori ed hanno lasciato una greca sola davanti alla porta. Quindi tanti errori in attacco, però alla fine hanno pesato su questa sconfitta i due gol subiti dal centro e questa disattenzione difensiva che ha fatto trovare un’attaccante sola davanti alla porta“.

Sulla corsa per il pass olimpico: “Non penso che si complichi parecchio, dobbiamo affrontare un Mondiale dove ci saranno due pass a disposizione. Dobbiamo continuare su questa strada, soprattutto dalla partita dell’Olanda all’ultimo tempo contro contro la Grecia, perché comunque siamo riusciti a rientrare in partita, abbiamo avuto la forza e la capacità anche emotiva di rientrare in partita, poi peccato quel gol sul fallo dai 6 metri ci ha condannato, ma ora nulla è precluso. Abbiamo 4-5 giorni di stacco e poi riprenderemo la preparazione ad Ostia per andarci a prendere il pass olimpico“.

Il tecnico azzurro è fiducioso: “Non posso non crederci con quello che stiamo dimostrando in questi due anni, come è possibile, io sono il primo a crederci, ma anche le ragazze ci credono, ci sarà sicuramente tantissima rabbia, delusione, perché comunque sarebbe stato bello vincere una medaglia europea e prendere il pass olimpico ora, però dobbiamo smaltire questa rabbia, questa delusione soprattutto, ma ci crediamo ed è alla nostra portata al di là di come è andata a finire oggi“.

Il bilancio generale degli Europei: “Positivo, perché comunque abbiamo fatto, penso, delle buone prestazioni. Non siamo stati brillanti sicuramente in tutto l’arco dell’Europeo, però è venuto fuori lo spirito, la grande compattezza di gruppo della squadra, che ha sopperito ad alcune lacune, soprattutto fisiche, la squadra sicuramente non era brillante ed anche oggi la dimostrazione è stata evidente, abbiamo avuto molte difficoltà lì davanti, magari perché abbiamo speso tante energie contro l’Olanda. Quindi un Europeo positivo, sicuramente la ciliegina sarebbe stata la medaglia con il pass olimpico, significa che dobbiamo lavorare ancora più duramente per raggiungere questo obiettivo“.

Foto: Andrea Masini/DBM

