Olympiacos-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2024: orario, programma, streaming

Trasferta proibita per l’Olimpia Milano in Eurolega. Oggi martedì 2 gennaio, infatti, l’EA7 Emporio Armani fa visita ai vice-campioni dell’Olympiacos Pireo – inizio del match alle 20:15 ora italiana – nella diciottesima giornata della regular season 2023-2024, la prima del girone di ritorno.

I meneghini devono fare risultato pieno per alimentare le speranze di una rimonta in classifica, con gli uomini di Ettore Messina attualmente al quattordicesimo posto con 7-10 di record ad una manciata di vittorie dalla zona play-in. Shabazz Napier può iniziare la sua seconda avventura milanese in Eurolega, con il playmaker americano che ha già debuttato in Campionato.

L’Olympiacos Pireo vuole allungare la striscia positiva di tre successi, con l’ultimo ko che risale al 19 dicembre nel match contro la Virtus Bologna (69-67). Gli ellenici si trovano all’ottava piazza in graduatoria con 9-8 di score, in piena lotta per centrare i playoff ma dietro alle corazzate Real Madrid e Barcellona. Fari puntati su Alec Peters, finora miglior realizzatore degli ateniesi con 15.4 punti di media.

Palla a due che verrà alzata al Peace and Friendship Stadium di Atene (Grecia) alle 20:15 ora italiana – le 21:15 secondo il fuso orario della Capitale greca. Diretta TV affidata a Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà invece la diretta LIVE testuale, per non farvi mancare davvero nulla di questa sfida di Eurolega!

Credit: Ciamillo

