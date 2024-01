LIVE Olympiacos-Olimpia Milano, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: crocevia importante per alimentare il sogno della rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Classifica di Eurolega a fine girone d’andata

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 18° turno, nonché primo del girone di ritorno, di Eurolega 2023-2024. Subito una trasferta infuocata per l’Olimpia Milano, che va al Pireo in casa dell’Olympiacos.

Seconda parte di stagione in arrivo in chiave europea per gli uomini di Ettore Messina, attesi da una situazione ancora particolare a gennaio con 11 partite, le stesse, del resto, di dicembre. Sarà anche la partita di un certo numero di ex da una parte e dall’altra, alcuni dei quali dal sapore sostanzialmente nuovo.

Naz Mitrou-Long, infatti, da questa partita, come da regolamento di Eurolega, è schierabile. Si tratta dell’uomo che fu dell’Olimpia nella scorsa annata, con anche risultati importanti. Da parte milanese si rinnova il tema di Kyle Hines, oltre 10 anni fa al Pireo, ma c’è anche Christos Stavropoulos che, prima di andare dietro la scrivania in terra lombarda, ci era stato proprio dalle parti del Peace and Friendship Stadium.

L’infermeria dell’Olimpia è particolarmente piena, e ultimamente alla questione si è aggiunto Shavon Shields. La buona notizia è che può ora essere utilizzato Shabazz Napier, cavallo di ritorno grazie al quale la questione del play vive di una soluzione in attesa del ritorno di Maodo Lo. In breve, la speranza di rimontare passa da ciò che Messina ha e da cui può e deve tirar fuori il meglio.

La palla a due di Olympiacos-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Olympiacos verrà alzata alle ore 20:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

