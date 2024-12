Basket, l’Olimpia Milano a Barcellona per continuare a sognare in Eurolega

Torna in campo in Eurolega l’Olimpia Milano per il quattordicesimo turno del torneo continentale e domani sera sarà in campo al Palau Blaugrana contro il Barcellona. Un vero e proprio scontro diretto tra due squadre attualmente in zona play-in, ma che vogliono vincere per entrare nella top 6 che vale i quarti di finale europei diretti.

Entrambe le squadre hanno otto successi e sei sconfitte, ma arrivano alla sfida di domani con due stati di forma diametralmente opposti. Se l’EA7 Emporio Armani Milano, infatti, dopo un avvio pessimo (1-5) ha conquistato sette successi negli ultimi 8 turni ed è in striscia positiva in Eurolega da 5 partite, il Barcellona ha vinto soffrendo l’ultimo match con il Maccabi, ma era reduce da quattro ko consecutivi.

Mirotic e compagni hanno messo nel mirino l’Europa nelle ultime settimane, concedendo molto in campionato, ma vogliono continuare a vincere anche lontano dal Forum per consolidare la loro crescita. Con le assenze di Nebo e Bolmaro continuano gli straordinari per LeDay, Mirotic e Mannion, che devono guidare la squadra alla vittoria anche nella bolgia del Palau Blaugrana.

Il Barcellona, come detto, non sta vivendo un gran momento e ha bisogno di un secondo successo consecutivo per ritrovare morale. Da tenere d’occhio, in particolare, l’ex Kevin Punter, che viaggia con 16,1 punti di media in Eurolega, ma anche a Jabari Parker (14,1) e Jan Vesely (10,4). Ma occhio anche a Tomas Satoransky, con 4,1 assist a partita.