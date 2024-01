LIVE Tunisia-Mali, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA: le Aquile di Cartagine sfidano le ‘semplici’ Aquile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Siamo ancora al secondo match ma per la Tunisia in Coppa d’Africa, di scena in Costa d’Avorio, è già il momento del dentro o fuori. Dopo l’impressionante quanto sorprendente sconfitta al debutto per 1-0 per mano della cenerentola Namibia, le ‘Aquile di Cartagine’ vanno a caccia della vittoria fondamentale contro il Mali per giocarsi definitivamente il passaggio del girone nell’ultima sfida contro i padroni di casa della Costa d’Avorio. La Tunisia cerca la seconda vittoria nella manifestazione dopo il successo nel 2004, quindi venti anni fa.

Data: 20/01/2024

Orario: 21.00

Canale TV: Sportitalia

Probabili formazioni

TUNISIA (4-3-3): Ben Said; Kechrida, Meriah, Talbi, Maaloul; Skhiri, Ben Romdhane, Slimane; Achouri, Khenissi, Msakni.

MALI (4-3-3): Diawara; H. Traore, Niakate, Fofana, Sacko; Haidara, Coulibaly, Bissouma; M. Doumbia, Sissoko, Koita.

