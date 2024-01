LIVE Sonego-Evans, Australian Open 2024 in DIRETTA: 1° turno imprevedibile, chi vince trova Alcaraz!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli Australian Open 2024 tra Lorenzo Sonego ed il britannico Dan Evans. Terzo confronto diretto tra i due con l’azzurro capace di imporsi sul rapido indoor di Vienna nel 2020 e nella sfida del Masters 1000 di Miami 2023. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il veterano francese Richard Gasquet.

Sonego, ventinovenne di Torino, arriva a questo appuntamento dopo aver partecipato prima alla United Cup, poi all’ATP 250 di Adelaide, dove è stato piegato in due combattuti set dallo statunitense Korda. Numero 46 del ranking ATP, il piemontese deve ritrovare la continuità smarrita, procurandosi la chance di affrontare il numero due del mondo nel turno successivo.

Dal canto suo Evans, trentaquattrenne di Birmingham, arriva al primo Slam stagionale da numero 38 del ranking. Sconfitto dall’istrionico kazako Bublik nel secondo turno dell’ATP di Adelaide, il britannico è alla ricerca della forma fisica adeguata dopo aver subito numerosi acciacchi nella passata stagione.

La sfida di primo turno degli Australian Open 2024 tra Lorenzo Sonego e Dan Evans sarà il quarto match sul campo 3 a partire dall’1.00 ora italiana. L’incontro del torinese inizierà dopo il match maschile Michelson (USA)-McCabe (AUS), e quelli femminili Navarro (USA)-Wang (CHN) ed Ostapenko (LAT)-Birrell (AUS). Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, NOW e Discovery. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse

