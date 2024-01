LIVE Sinner-Polmans, Kooyong Classic in DIRETTA: nella notte il debutto stagionale dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida d’esibizione tra Jannik Sinner e Marc Polmans. L’edizione 2024 della Kooyong Classic, storica esibizione che si disputa la settimana prima degli Australian Open, verrà aperta dalla stella italiana Sinner e dal beniamino di casa Polmans.

Dopo le ultime grandi settimane del 2023, culminate nella vittoria in Coppa Davis, Sinner ha scelto di concentrarsi sulla preparazione della nuova stagione, non disputando alcun incontro ufficiale. Una volta ultimata la preparazione in quel di Montecarlo, l’azzurro è volato in direzione Australia per il primo Slam stagionale. L’altoatesino, insieme al suo staff, ha scelto di disputare la Kooyong Classic, nel tentativo di mettere partite nelle gambe.

Polmans, numero 156 del ranking mondiale ha già debuttato in questa stagione. L’australiano ha giocato il challenger di Noumea, Nuova Caledonia, venendo sconfitto al primo turno dal francese Enzo Couacaud per 6-1, 6-2. Il giocatore di casa avrebbe dovuto disputare le qualificazioni agli Australian Open, ma grazie ad una wild card è entrato direttamente nel tabellone principale.

Sulla carta Polmans non dovrebbe rappresentare un test probante per Sinner, che però potrà trarre molto di positivo da quest’incontro. Essendo l’esordio stagionale l’italiano potrà iniziare a smaltire i carichi di lavoro fatti durante l’off season e riprendere confidenza con gli incontri giocati. Inoltre si tratta del primo confronto diretto tra i due, ragione in più per non sottovalutare l’avversario.

Sinner e Polmans apriranno la prima giornata della Kooyong Classic alle 11.00 locali, ovvero alle 01.00 italiane. La partita sarà visibile su Supertennis TV ed in streaming su Supertennix. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Polmans a partire dall’01.00 italiana, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

