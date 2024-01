Kooyong Classic 2024, i risultati: Cilic torna al successo, bene Rune, tonfo Tiafoe

Chiusa la prima giornata del Kooyong Classic, torneo di esibizione che riscalda gli animi a pochi giorni dall’inizio dell’Australian Open. In nottata abbiamo assistito all’agevole vittoria di Jannik Sinner su Marc Polmans, vediamo insieme come sono andate invece le altre partite.

Marin Cilic riassapora il successo dopo un anno, imponendosi per 6-3 7-5 contro Andy Murray. In uno scontro che qualche anno fa valeva anche incroci importanti (nel 2016 i due si affrontarono nella finale del 1000 di Cincinnati), il croato ha fatto vedere dei passi in avanti nel proprio gioco dopo un 2023 condizionato da un’operazione al ginocchio.

Vittoria anche per Holger Rune contro Karen Khachanov in quella che, sulla carta, era la sfida più interessante del lotto, quella che rappresenta un eventuale ottavo o addirittura quarto di finale del prossimo Slam. Il danese conferma di stare in un buon periodo di forma dopo la finale di Brisbane e di arrivare a Melbourne con tutte le intenzioni di far bene.

Chi invece non appare scintillante è Frances Tiafoe. In questo 2023 colleziona già la seconda sconfitta inattesa, nuovamente da un tennista cinese: ad Hong Kong è stata la giovane stellina Shang Juncheng a superarlo, mentre oggi è il numero uno nazionale Zhang Zhizhen ad imporsi, anche se lo statunitense è stato sopra 4-1 nella seconda frazione.

KOOYONG CLASSIC, I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA

J. Sinner b. M. Polmans 6-4 6-0

A. Murray b. M. Cilic 6-3 7-5

H. Rune b. K. Khachanov 6-4 7-5

Z. Zhizhen b. F. Tiafoe 6-3 7-5

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...