Sinner-Tabur si vedrà in tv in chiaro al Roland Garros? Orario e questione diritti

Jannik Sinner, numero 1 del tabellone e del mondo, farà il proprio esordio nel torneo di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis contro la wild card transalpina Clement Tabur: l’incontro sarà il quarto ed ultimo del programma di domani, martedì 26 maggio, che sul Court Philippe Chatrier si aprirà alle ore 12.00, ma il match si giocherà in ogni caso nella sessione serale, non prima delle ore 20.15.

La sfida sarà visibile soltanto in streaming in abbonamento: il provvedimento dell’AGCOM, infatti, prevede la trasmissione di semifinali e finali dei tornei del Grand Slam con atleti italiani, e comunque l’obbligo entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere. Non vi sarebbe, dunque, in ogni caso, l’imposizione di trasmettere il match del primo turno di Sinner in chiaro.

L’incontro che vedrà protagonisti Jannik Sinner ed il transalpino Clement Tabur nel primo turno del Roland Garros, dunque, non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita in abbonamento da Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

Martedì 26 maggio

Court Philippe Chatrier – Dalle ore 12.00

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)-Jessica Bouzas Maneiro (Spagna)

A seguire

Alexandre Muller (Francia)-Stefanos Tsitsipas (Grecia)

A seguire

Coco Gauff (Stati Uniti, 4)-Taylor Townsend (Stati Uniti)

Non prima delle ore 20.15

Jannik Sinner (Italia, 1)-Clement Tabur (Francia, WC)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta live testuale: OA Sport.