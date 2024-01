Jannik Sinner torna subito in campo al Kooyong Classic! Sale il livello, rivale a ridosso della top10!

Seconda giornata di sfide e secondo impegno per Jannik Sinner nell’edizione 2024 del Kooyong Classic di tennis, torneo d’esibizione che si giocherà a Melbourne: giovedì 11 gennaio, nel secondo match dall’1.00 ora italiana, Jannik Sinner sfiderà il norvegese Casper Ruud.

Si alza l’asticella, dunque, per l’azzurro, dopo l’inizio soft contro l’australiano Marc Polmans, liquidato per 6-4 6-0: Ruud, uscito dalla top ten del ranking ATP, è reduce dalla United Cup, dove ha portato la Norvegia ai quarti, ma nella prima giornata del torneo d’esibizione non è sceso in campo.

I due si sono affrontati per due volte in un match ufficiale del circuito ATP: in entrambi i casi lo scontro è avvenuto a Vienna ed è stato vinto sempre da Sinner, che si è imposto nel 2020 nei sedicesimi per 7-6 (2) 6-3 e nel 2021 nei quarti per 7-5 6-1.

Ruud, attuale numero 11 ATP, dunque, avrà l’occasione per provare a vincere per la prima volta un set contro Sinner, seppure in un match non ufficiale. Mentre i due saranno in campo, verosimilmente, si terrà il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open, previsto alle 3.00 della prossima notte italiana.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...