Calendario Kooyang Classic 2024: chi gioca l’11 gennaio, orari, tv, streaming

Quando ormai la prima giornata si sta avvicinando alla fine, è arrivato il momento di dare uno sguardo al programma di domani al Kooyang Classic 2024. Nella seconda giornata del tradizionale torneo di esibizione che si svolge a Melbourne in preparazione degli Australian Open, si giocheranno sempre quattro partite e ci saranno dunque otto tennisti impegnati, compreso l’italiano Jannik Sinner.

Si partirà alle ore 1:00 italiane con la prima sfida femminile di questo evento, ovvero quella tra l’australiana Taylah Preston e la ceca Linda Fruhvirtova. A seguire ci sarà poi l’italiano Jannik Sinner, che dopo la vittoria odierna contro il padrone di casa Marc Polmans affronterà il norvegese Casper Ruud per andare a caccia del bis.

Dopo il match di Sinner sarà il turno della sfida tra il britannico Andy Murray e l’austriaco Dominic Thiem. Infine, a seguire, ma comunque non prima delle 5:00 italiane, ci sarà l’ultimo match di giornata che vedrà coinvolti lo svizzero Stan Wawrinka e il cinese Zhizhen Zhang.

Il Kooyang Classic 2024 si potrà vedere in diretta tv su Supertennis e in diretta streaming su Supertennis.it e SuperTenniX. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della sfida tra Sinner e Ruud.

CALENDARIO 11 GENNAIO KOOYANG CLASSIC 2024

Giovedì 11 gennaio

Dalle 1:00 italiane

T. Preston (AUS) – L. Fruhvirtova (CZE)

A seguire

J. Sinner (ITA) – C. Ruud (NOR)

A seguire

A. Murray (GBR) – D. Thiem (AUT)

Non prima delle 5:00 italiane

S. Wawrinka (SUI) – Z. Zhizhen (CHN)

PROGRAMMA 11 GENNAIO KOOYANG CLASSIC 2024: DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis

Diretta streaming: Supertennis.it, SuperTenniX

Diretta live testuale: OA Sport (solo per Sinner-Ruud)

Foto: LaPresse

