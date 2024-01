LIVE Sonego-Korda, ATP Adelaide in DIRETTA: l’azzurro si è sbloccato e cerca l’impresa con la tds n.3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno dell’ATP di Adelaide tra Sebastian Korda (3) e Lorenzo Sonego.

Seconda settimana dell’anno e Lorenzo Sonego ha bisogno di un colpo, per darsi la carica giusta in vista dei sempre più vicini Australian Open. Battere la testa di serie numero 3 del torneo australiano, nonché numero 29 del mondo potrebbe essere l’ottimale per fare il pieno di fiducia, e di punti in questo inizio di 2024. Eh già, perché il torinese è uscito dai primi 40 giocatori del mondo dopo un finale di stagione non entusiasmante. Certo, il successo in Coppa Davis in cui è stato super protagonista a fianco di Jannik Sinner ha rivalutato completamente una stagione, che fino a quel momento era stata incolore.

Sebastian Korda ha perso nettamente al 1° turno di Brisbane da Yannik Hanfmann, avversario battuto da Sonego nella giornata di lunedì dopo una maratona di quasi 3h. Non certo l’inizio che l’americano si sarebbe aspettato, ragion per cui l’azzurro potrebbe avere una buona chance di ottenere uno scalpo eccellente e magari proseguire la strada in questo ATP 250. Ci sono ben 4 precedenti, di cui 3 a livello Challenger e piuttosto datati (2-1 Sonego nel circuito ‘cadetto’). Nell’unico incontro a livello ATP i due si affrontarono ai quarti di Cagliari, sulla terra, dove si impose Sonego in 3 set.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Sonego e Korda, che prenderà il via dopo la partita di Matteo Arnaldi, contro Nicolas Jarry a partire dalle 01.30. OA Sport vi offrirà entrambe le Dirette Live testuali, più quella di Musetti-Thompson (09.00) nella speranza di raccontare tre azzurri ai quarti di finale.

