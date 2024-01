LIVE Arnaldi-Jarry, ATP Adelaide in DIRETTA: l’azzurro vuole ribaltare il pronostico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte amici di OA Sport! È già tempo di prepararsi per gli imminenti Australian Open 2024, e lo facciamo con la Diretta Live del match di 2° turno dell’ATP 250 di Adelaide tra Matteo Arnaldi e Nicolas Jarry.

Nottata australiana piena di azzurri, il modo migliore per iniziare ad assaporare il prestigio del primo Grand Slam della stagione, dove Matteo Arnaldi si presenterà come uno dei ‘peggiori’ sorteggi possibili per i giocatori testa di serie. Il sanremese viene dal 3° turno ottenuto a New York, miglior risultato della carriera in un Major, appena al 3° tentativo. Ha infatti esordito nel tabellone principale di uno Slam al Roland Garros nel 2023, battendo il colombiano Galan in 4 set.

Come spesso rimarchiamo, il ligure potrebbe avere ‘strada libera’ nel ranking almeno fino alla stagione su terra battuta. Questo in ragione del fatto che nella passata stagione ha giocato a tutti gli effetti nel circuito ATP solo dal torneo di Madrid, battendo Ruud e lanciandosi definitivamente nel tennis che conta. Fino a quel punto della stagione, Matteo avrà punti da difendere sì, ma nulla in confronto alle cambiali che si troverà in scadenza da metà stagione in poi. È dunque il momento di mettere ‘fieno’ in cascina, con la vittoria di ieri su Zapata Miralles per 6-4, 6-3 l’azzurro si è guadagnato la chance di rivincita contro il cileno Nico Jarry.

C’è infatti il precedente recente di Pechino agli ottavi di finale, dove si impose l’attuale numero 18 del mondo per 6-7, 7-6, 6-3 dopo quasi tre ore di battaglia. Cileno che, come sappiamo, è un osso duro. Dotato di servizio e dritto devastanti, è capace di lasciare fermo chiunque (chiedere ad Alcaraz a Wimbledon) ma nei momenti delicati, può darsi che qualcosa regali. Ci sarà quindi da stare attaccati nel punteggio sin dalle prime battute dell’incontro.

Non resta che augurarvi dunque un buon proseguimento con la Diretta Live del match dell’azzurro, che partirà alle ore 01.30, ricordandovi che subito dopo Arnaldi scenderà in campo Sonego contro Korda. In mattinata, verso le 09.00 invece sarà la volta di Musetti.

Foto: LaPresse

