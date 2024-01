LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2024 in DIRETTA: torna Mikaela Shiffrin, Vlhova favorita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom in notturna di Flachau (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista intitolata a Hermann Maier, ci attende una gara ricca di emozioni con i riflettori che andranno a rendere ancor più iconico l’evento.

La prima manche dello slalom prenderà il via alle ore 18.00, mentre la seconda manche scatterà alle ore 20.45. Si annuncia una grande battaglia tra la rientrante Mikaela Shiffrin (dopo l’influenza che aveva impedito alla statunitense di prendere parte al fine settimana di Altenmarkt-Zauchensee e lo shock per l’infortunio del suo fidanzato Aleksander Aamodt Kilde) e Petra Vlhova.

Le due campionesse sembrano disputare uno sport a parte in questo momento rispetto alle rivali tra i pali stretti. Sarà così anche questa sera? La squadra azzurra, orfana di Anita Gulli, si presenta al via con sette atlete: Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.

Foto: FISI Pentaphoto

