Sci alpino, Mikaela Shiffrin tenta lo strappo in classifica: sempre sul podio a Flachau dal 2013!

Siamo giunti nella fase clou della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Mikaela Shiffrin vuole l’ennesima Sfera di Cristallo della sua carriera e cercherà di sfruttare le gare tra i pali stretti per ampliare il suo margine sulle rivali. L’occasione ideale sarà lo slalom di Flachau (Austria) che si disputerà domani sera in notturna. Ma, visto anche l’infortuno di Aleksander Aamodt Kilde, il suo fidanzato, Shiffrin sarà al via della gara? E in quali condizioni mentali? Ad ogni modo su questo pendio la statunitense ha sempre ottenuto grandissimi risultati. Andiamo a ricordarli tutti.

L’esordio di Mikaela Shiffrin a Flachau è datato 20 dicembre 2011 ma non è arrivata al traguardo nel corso della prima manche nella gara vinta dall’austriaca Marlies Schild. Dal secondo appuntamento in poi, invece, la nativa di Vail dà il via al suo percorso netto. Subito un successo il 15 gennaio 2013 precedendo la svedese Frida Hansdotter e la finlandese Tanja Poutiainen. Replica immediata il 14 gennaio 2014 con la statunitense che precede ancora una volta Frida Hansdotter e la sua connazionale Maria Pietilæ-Holmner.

Rivincita di Frida Hansdotter il 13 gennaio 2015 che vince lo slalom davanti Tina Maze e proprio Mikaela Shiffrin. Ancora un terzo posto per la nativa del Colorado il 10 gennaio 2017, anche in questo caso in una gara tra i rapid gates vinta da Frida Hansdotter, con la norvegese Nina Loeseth seconda.

Mikaela Shiffrin torna al successo a Flachau il 9 gennaio 2018 con un ampio margine sull’austriaca Bernadette Schild e sulla solita Frida Hansdotter. Passiamo all’8 gennaio 2019 con il primo secondo posto della statunitense sulla Kälberloch alle spalle di Petra Vlhova, mentre al terzo posto chiude l’austriaca Katharina Liensberger. Ancora un successo per la slovacca il 14 gennaio 2020 con Mikaela Shiffrin terza alle spalle anche della svedese Anna Swenn Larsson.

La fuoriclasse del Colorado torna al successo a Flachau il 12 gennaio 2021 davanti a Katharina Liensberger ed a Wendy Holdener. Arriviamo quindi all’ultima edizione del 10 gennaio 2023 con il successo di Petra Vlhova davanti a Mikaela Shiffrin, mentre al terzo posto chiude la tedesca Lena Duerr.

Foto: LaPresse

