LIVE Sci alpino, superG FIS Copper Mountain in DIRETTA: torna in gara Lindsey Vonn, ci saranno anche le azzurre?

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei superG FIS di Copper Mountain. Sulla pista del Colorado prosegue il ritorno di Lindsey Vonn. A 5 anni dal ritiro la fuoriclasse statunitense si prepara per il grande rientro nel Circo Bianco. Dopo le difficoltà di ieri in discesa, oggi la campionessa statunitense si cimenterà nei superG.

Oltre a Vonn saranno presenti anche altri big del Circo Bianco. Le svizzere Joana Haehlen e Michelle Gisin; le austriache Nina Ortlieb, Ariane Raedler, Christina Ager, Mirjam Puchner, Stephanie Venier, Cornelia Huetter, Tamara Tippler; le tedesche Kira Weidle-Winkelmann e Emma Aicher; le francesi Laura Gauche e Romane Miradoli. Vedremo se saranno della partita anche le nostre Marta Bassino e Federica Brignone.

Vonn ha richiesto una “wild-card” per partecipare alle gare di St. Moritz in programma il 21 e 22 dicembre. Anche per questo motivo la sciatrice classe 1985 sta mettendo gare nel proprio motore per farsi trovare pronta quando e se avrà modo di tornare alle competizioni.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei due superG FIS di Copper Mountain (Stati Uniti): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdere nemmeno un istante del ritorno alle gare di Lindsey Vonn.