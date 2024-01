Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Flachau 2024: orari, tv, streaming. In programma lo slalom in notturna

Appuntamento serale per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Flachau va in scena lo spettacolo dello slalom in notturna con il solito duello a distanza tra Mikaela Shiffirn e Petra Vlhova, che tornano in gara dopo essersi prese una pausa e non aver partecipato alla tre giorni della velocità ad Altenmarkt-Zauchensee.

Quattro vittorie per Shiffrin, tre per Vlhova (queste arrivate nelle ultime quattro edizioni) in quel di Flachau e saranno ovviamente ancora loro le assolute protagoniste in una stagione che le ha viste finora dominare sul resto del mondo.

In casa Italia l’obiettivo sarà quello di riscattare le ultime deludenti prestazioni. Le azzurre hanno come primo obiettivo quello di centrare la qualificazione alla seconda manche. Le carte migliori sono quelle di Marta Rossetti e Lara Della Mea, ma entrambe devono evitare di uscire come accaduto negli ultimi slalom.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile di Flachau, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM FEMMINILE FLACHAU

Martedì 16 Gennaio

18.00 Prima manche slalom femminile Flachau (Austria)

20.45 Seconda manche slalom femminile Flachau (Austria)

SLALOM FLACHAU 2024: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

