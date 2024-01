LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2024 in DIRETTA: Dominik Paris lancia la sfida al tabù Lauberhorn

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima prova verso le discese libere di Wengen (Svizzera), valevoli per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Inizia oggi il lunghissimo fine settimana sul Lauberhorn, con Dominik Paris che vuole sfatare anche questo tabù dopo aver domato la Saslong.

Siamo a Wengen, luogo iconico per il Circo Bianco, con la discesa più lunga, oltre due minuti e mezzo di pura fatica, tra tratti di scorrimento, salti e il punto chiave della Kernen-S. Ormai quasi tutti gli uomini jet conoscono a mena dito ogni centimetro del pendio, ma ogni anno le prove si rivelano fondamentali per rimettere insieme tutti i pezzi della discesa e provare ogni volta a limare qualche decimo. Giovedì ci sarà una discesa con partenza abbassata (recupera quella cancellata a Beaver Creek), mentre sabato sarà il momento del vero Lauberhorn da in alto. Marco Odermatt avrà così due occasioni per provare a vincere la prima discesa in carriera in Coppa, con gli svizzeri che davanti al proprio pubblico si sono sempre esaltati.

Il faro della nazionale italiana sarà ovviamente Paris, ma qui l’anno scorso Mattia Casse è salito sul podio. Dopo il deludente fine settimana di Bormio la voglia di rivincita è molta, con il direttore tecnico che ha convocato solo otto uomini e quindi non ci sarà da fare nessuna scelta e nessuna qualifica interna. Torna Innerhofer dopo il brutto spavento preso sulla Stelvio, e arriva su una pista che lui ha sempre gradito. Wengen sulla carta è una località non troppo ideale per le caratteristiche dei nostri, le prove saranno fondamentali per acquisire fiducia e provare a far saltare il banco nei giorni di gara.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prova verso le discese libere di Wengen (Svizzera), valevoli per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia alle 13.00, in pieno orario di pranzo e trenta minuti dopo la partenza prevista nei giorni di gara. Buon divertimento e buono sci a tutti!

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...