LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2024 in DIRETTA: Dominik Paris ci riprova!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda discesa di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Si torna subito in azione sulla mitologica Streif per quella che viene considerata la discesa vera e propria dell’Hahnenkamm.

La gara odierna prenderà il via alle ore 11.30 e ci regalerà il consueto spettacolo, come accaduto ieri. Cyprien Sarrazin ha vinto la gara per soli 5 centesimi di margine sul nostro Florian Schieder, autore di una prova davvero eccezionale. Terzo Marco Odermatt davanti a Ryan Cochran-Siegle. Quinto Cameron Alexander mentre è sesto il nostro Dominik Paris.

Settima posizione per Vincent Kriechmayr a 60 centesimi, ottava per Justin Murisier nona per Nils Allegre e decima per Elian Lehto. Sedicesimo Guglielmo Bosca quindi tutti più staccati gli altri italiani.

La seconda discesa di Kitzbuehel scatterà alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Streif. Buon divertimento!

Foto: LaPresse