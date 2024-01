LIVE Sci alpino, Gigante Jasna 2024 in DIRETTA: duello Brignone-Gut Behrami, ma Shiffrin è in agguato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del gigante di Jasna (Slovacchia), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Settimo appuntamento tra le porte larghe della stagione, si va a casa di Petra Vlhova che davanti al proprio pubblico cerca la prima vittoria stagionale in questa specialità.

Nuova puntata del duello rusticano tra Federica Brignone e Lara Gut-Behrami per quel che riguarda la coppetta di specialità. Ormai la partita si gioca tra la svizzera e l’italiana, separate da appena 15 punti in favore di Federica, con la terza, Mikaela Shiffrin, che insegue a più di cento lunghezze di distanza. La valdostana e l’elvetica sono anche le due che stanno provando a tenere un minimo aperto il discorso generale, ma qui anche solo avvicinarsi all’americana sembra ipotesi ardua. Questi tre nomi sono anche quelli principali per la vittoria odierna, per un gigante che torna in una località dopo due anni di assenza, dove l’ultima volta si impose Vlhova. La padrona di casa, fino ad ora in difficoltà tra le porte larghe, potrebbe inserirsi nella lotta al vertice spinta dal tifo del suo popolo.

Tra chi si può inserire nella corsa al podio ci sono sicuramente la svedese Sara Hector, in cerca a sua volta del primo sigillo stagionale, la canadese Valerie Grenier, tornata a vincere nella sua amata Kranjska Gora, e Marta Bassino. L’azzurra sta disputando una stagione leggermente sottotono, complice anche una serenità, sugli sci, che sta venendo a mancare. Gli errori e le uscite cominciano ad essere parecchie, chissà che oggi non sia il giorno buono per invertire la tendenza e ottenere quel desiderato podio che farebbe svoltare la stagione. Non sarà al cancelletto Sofia Goggia, che si sta allenando in previsione del prossimo fine settimana a Cortina, con le italiano al via che saranno in tutto otto.

Prima manche in programma alle 9.30, seconda con inversione delle prime trenta alle 13.00.

Foto: FISI/Pentaphoto