Florian Schieder accarezza la vittoria a Kitzbuehel, poi Sarrazin lo gela: è podio dopo un anno! 6° Paris

La grande beffa. Come un anno fa. Florian Schieder è secondo per soli 5 centesimi (1.43 metri) nella prima discesa di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Un anno fa era stato Vincent Kriechmayr a togliere il sorriso al nostro portacolori. In questo caso è stato Cyprien Sarrazin.

Il francese, ormai divenuto una certezza della velocità (dopo le vittorie di Bormio e Wengen), ha saputo chiudere alla grande la sua prova, rimontando i 3 decimi che lo distanziavano dall’azzurro a metà discesa. La sua Hausbergkante è stata perfetta, con una velocità nello schuss finale che ha fatto la differenza. Una differenza che si valuta in 5 centesimi a sfavore di Florian Schieder.

Il nativo di Castelrotto, tuttavia, non ha nulla da recriminare da sé stesso. Ha disputato una gara perfetta passando in maniera impeccabile Brückenschuss, Gschöss e Seidlalm. Forse, solamente nell’uscita della temutissima Hausbergkante poteva fare leggermente meglio, dato che una linea un po’ troppo esterna gli è costata qualche chilometro orario di troppo.

Completa il podio Marco Odermatt a 34 centesimi, dopo un’altra prova di assoluto spessore in velocità, precedendo per un solo centesimo lo statunitense Ryan Cochran-Siegle che chiude quarto. Quinta posizione per il canadese Cameron Alexander a 46 centesimi, sesta per Dominik Paris. L’altoatesino ha sciato bene nella gara odierna, ma non è stato perfetto nel tratto prima dell’Hausbergkante lasciando sulla neve qualche decimo di troppo.

Settimo il padrone di casa Vincent Kriechmayr a 60 centesimi, qindi ottavo lo svizzero Justin Murisier a 83, nono il francese Nils Allegre a 1.13, mentre completa la top10 il finlandese Elian Lehto (pettorale 37) a 1.15. Sedicesimo Guglielmo Bosca a 1.38, ma trovandosi a soli 35 prima dell’Hausbergkante. Gli altri italiani, invece, non brillano. Pietro Zazzi accusa 2.08, Mattia Casse 2.20, Nicolò Molteni a 2.24. mentre Christof Innerhofer, dopo un parziale eccezionale in alto, crolla a 2.65. Benjamin Jacques Alliod chiude a 3.20.

A questo punto la classifica generale conferma il dominio assoluto di Marco Odermatt che si porta a quota 1076 con 516 punti di margine proprio su Cyprien Sarrazin e 612 su Marco Schwarz che ha già concluso la sua stagione. La terza Sfera di Cristallo consecutiva è già in ghiaccio per lo svizzero. Per quanto riguarda la Coppa di discesa, invece, Marco Odermatt rimane al comando con 436 punti, ma solo +26 su Cyprien Sarrazin. Terzo il nostro Dominik Paris con 167 punti di distacco.

