LIVE Scandicci-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: grande sfida tra Antropova ed Egonu!

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Savino del Bene Scandicci-Allianz Milano, sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile 2023-2024. Super sfida sì tra Antropova ed Egonu, ma anche scontro diretto fondamentale in chiave classifica: si affrontano rispettivamente terza contro seconda.

Nel mezzo delle ultime due partite del girone di Champions League si incaglia questa sfida assai affascinante nel campionato italiano, con in campo due tra le squadre più forti della nostra penisola e dell’intero Vecchio Continente. La partita assume i connotati di grande sfida anche per la rilevanza che può avere in classifica, le compagini di Barbolini e Gaspari sono infatti rispettivamente la seconda e prima inseguitrice dell’inarrivabile Conegliano, separate da due punti (38 a 40). Una vittoria delle padrone di casa riaprirebbe in toto il discorso secondo posto, una vittoria di Egonu e compagne invece lo metterebbe quasi in cassaforte.

Scandicci e Milano vengono da una serie di vittorie impressionati. Le toscane, trascinate da Ekaterina Antropova, non perdono da 1 novembre, quando si sono arrese nettamente a Conegliano; le milanesi, con Paola Egonu sempre più straripante, sono incappate nell’ultima sconfitta il 5 novembre dell’anno scorso, sempre sotto i colpi delle Pantere. Sfida tra due grandi squadre ma anche tra due delle opposte più forti del campionato, e che si ritroveranno, probabilmente, questa estate con la casacca azzurra. Egonu sta dominando la classifica delle marcatrici più prolifiche, e vuole bagnare il suo ritorno in Italia con almeno un titolo. All’andata fu una sfida indimenticabile, combattutissima, con la vittoria di Milano davanti al prorpio pubblico per 16-14 al quinto set essersi fatte rimontare da un vantaggio di 2-0.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Scandicci-Milano, big match della sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile 2023-20024. Attesa spasmodica nel capoluogo toscano per la visita delle milanesi, con un palazzetto che si annuncia infuocato, per una sfida fondamentale anche in classifica. Si parte alle 21.00

Foto: Valerio Origo

