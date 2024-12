LIVE Trento-Sada Cruzeiro, Mondiale per club volley in DIRETTA: in palio il primato nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sfida del Mondiale per Club maschile 2024 di pallavolo tra Itas Trentino e Sada Cruzeiro. E’ la Sabiazinho Arena di Uberlandia a ospitare dal 10 al 15 dicembre la manifestazione che assegna il trofeo iridato alla miglior squadra di club e non sono mancate le sorprese nella prima fase con le squadre brasiliane in difficoltà e le iraniane sugli scudi finora. La formula prevede due gironi all’italiana da quattro squadre ciascuno, le semifinali incrociate fra le due squadre meglio classificate di ogni girone e le finali domenica 15.

L’Itas Trentino ha battuto 3-0 sia gli iraniani dello Shahdab Yazd, sia gli argentini del Ciudad Voley ed ha già messo in cascina il passaggio alle semifinali ma oggi potrebbe togliere di mezzo una delle avversarie più temute, il Sada Cruzeiro che si è complicato la vita perdendo contro gli iraniani e con un altra sconfitta potrebbe uscire subito di scena. Trentino e Sada Cruzeiro sono le due squadre che hanno vinto più Mondiali per Club: nove in totale, cinque l’Itas e quattro i brasiliani. La sfida che va in scena oggi è stata anche la finale del torneo iridato nel 2012 quando a Doha i trentini vinsero contro i verde-oro. Il Sada nella scorsa stagione ha vinto la Champions sudamericana ma ha chiuso solo al quinto posto la Lega brasiliana, riscattandosi con la conquista della Coppa Nazionale. Quest’anno ha già alzato la Supercoppa e in campionato viaggia al primo posto con 8 vittorie e una sconfitta dopo nove gare con tre punti di vantaggio sul Minas.

L’allenatore è Filipo Ferraz, mentre l’alzatore titolare è Rodrigo Ribeiro, 38 anni, carriera infinita a livello nazionale, un solo blitz in Europa alla Dinamo Bucarest nel 2020/21, spalleggiato da Matheus Goncalves, 27 anni, arrivato in estate dal Farma Conde Volei San Josè. L’opposto è un’istituzione al Sada ed è stato grande protagonista nella Nazionale verde-oro, Wallace, alla quinta stagione con la maglia del Sada, al suo fianco c’è il 24enne Oppenkoski, arrivato nel 2019 dal Lavras Volei.

In banda i titolari sono altri due giocatori molto conosciuti anche a livello mondiale, Rodrigo Leao, classe 1996, alla nona stagione con il Sada e Douglas Souza che in Italia è passato tre stagioni fa per vestire la maglia di Vibo Valentia ed è arrivato in estate dal Farma Conde Volei Sao Josè. In panchina ci sono Gabriel Vaccari, al terzo anno nelle file del Sada dopo l’esperienza francese del Tourcoing Lille Metropole, il 19enne Martos Antonio Neto e il 19enne Felipe Parra, entrambi prodotti del vivaio locale. Al centro Otavio Pinto, 32 anni, da nove al Sada e uno dei più grandi in tutti sensi centrali brasiliani, Lukas Saatkamp, Lucao che in Italia ha giocato a Modena e che è approdato al Sada nel 2022 dal Volei Renata. In panchina ci sono il colombiano 19enne Juan Velasco e Cledenilson Souza, al settimo anno con la maglia del Sada. I liberi sono Alexandre Elias arrivato lo scorso anno dal Volei Renata e Lucas Batista, ex Araguari Volei.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza sfida del Mondiale per Club maschile 2024 di pallavolo tra Itas Trentino e Sada Cruzeiro, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 0.30!